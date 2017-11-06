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Cyber.sports.ru ищет редакторов новостей в разделы Dota 2 и CS:GO

07.11.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Привет! Сейчас нам нужны два человека, которые хотят искать, писать и переводить новости о киберспорте.

Один редактор будет отвечать за новости про Dota 2 и главные новости остальных дисциплин (LoL, Hearthstone, Overwatch, Gwent и другие). Второй редактор возьмет на себя новости про CS:GO – нам давно стоило шире освещать главный шутер мира, и сейчас мы готовы закрыть этот пробел.

От вас:

– близкая к идеальной грамотность;

– уверенное знание английского языка (чтение, быстрый и точный перевод на русский язык), приветствуется знание других иностранных языков – если вы способны переводить посты китайских дотеров из Weibo, это станет дополнительным плюсом;

– быстрый интернет;

– внимательность и работоспособность.

Что делать:

– мониторить российские и зарубежные сайты,  твиттер и реддит;

– переводить иностранные и адаптировать российские тексты и новости.

– вести новости с результатами.

Для вас:

– индивидуальный график (4-5 дней в неделю);

– возможность работать удаленно из любого города России и мира;

– заработная плата – по результатам собеседования.

Тестовое задание для редактора новостей про Dota 2 и остальной киберспорт: напишите две свежие новости (как минимум одну – про Dota 2), которые, по вашему мнению, нужны на главной странице Cyber.sports.ru.

Тестовое задание для редактора новостей про CS:GO: напишите две свежие новости про CS:GO, которые, по вашему мнению, нужны на главной странице Cyber.sports.ru.

Оформляйте новости в нашем формате: заголовок, теги, текст новости, источник.

Отправляйте короткий рассказ о себе и тестовое задание на адрес novokshenov@sports.ru с пометкой «Редактор новостей Dota 2» или «Редактор новостей CS:GO» в теме письма.

 
Теги: Новости
 
 
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