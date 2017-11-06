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«ПСЖ» контактировал с Мендешем по поводу Моуринью, португалец хочет уйти из «МЮ» по окончании сезона
07.11.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
По информации журналиста Тома МакДермотта, освещающего «МЮ», португалец недоволен действиями руководителей клуба по нескольким вопросам и решил уйти из «Юнайтед» по окончании сезона.
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«ПСЖ» контактировал с Мендешем по поводу Моуринью, португалец хочет уйти из «МЮ» по окончании сезона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «ПСЖ».
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