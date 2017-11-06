«ПСЖ» контактировал с Мендешем по поводу Моуринью, португалец хочет уйти из «МЮ» по окончании сезона

Главный тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «ПСЖ».

По информации журналиста Тома МакДермотта, освещающего «МЮ», португалец недоволен действиями руководителей клуба по нескольким вопросам и решил уйти из «Юнайтед» по окончании сезона.

Как утверждает Manchester Evening News, Моуринью, скорее всего, возглавит . Парижане уже контактировали с Жорже Мендешем по этому поводу.