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«ПСЖ» контактировал с Мендешем по поводу Моуринью, португалец хочет уйти из «МЮ» по окончании сезона

07.11.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «ПСЖ».

По информации журналиста Тома МакДермотта, освещающего «МЮ», португалец недоволен действиями руководителей клуба по нескольким вопросам и решил уйти из «Юнайтед» по окончании сезона.

Как утверждает Manchester Evening News, Моуринью, скорее всего, возглавит «ПСЖ». Парижане уже контактировали с Жорже Мендешем по этому поводу.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «ПСЖ».

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