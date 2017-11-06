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Сергей Матвейчик: «Почему Лаптев не должен играть в сборной? Если бы нарушал систематически – другой вопрос»
07.11.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик высказал мнение по поводу возвращения в национальную команду его одноклубника
– Болельщики неоднозначно восприняли решение
– Денис уже понес наказание, не получив вызов на ближайший после той ситуации сбор. Дал шанс своему конкуренту
А что до решения… Да если нет у нас нападающих? Он один из лучших форвардов страны, почему не должен играть в сборной? Если бы нарушал систематически – другой вопрос. Но нельзя же все время ему это припоминать. Думаю, Денис сам себе не враг. Он взрослый человек. Такие ситуации бывают в мировом футболе, даже в топ-клубах. Если человек докажет результатом, все забудется. Главное, чтобы не было повторения, – сказал Матвейчик.
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Сергей Матвейчик: «Почему Лаптев не должен играть в сборной? Если бы нарушал систематически – другой вопрос»
Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик высказал мнение по поводу возвращения в национальную команду его одноклубника Дениса Лаптева, который ранее был...
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