ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Матвейчик: «Почему Лаптев не должен играть в сборной? Если бы нарушал систематически – другой вопрос»

07.11.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик высказал мнение по поводу возвращения в национальную команду его одноклубника Дениса Лаптева, который ранее был отчислен из команды за нарушение дисциплины.

– Болельщики неоднозначно восприняли решение Игоря Криушенко вызвать в сборную Дениса Лаптева. Что скажешь?

– Денис уже понес наказание, не получив вызов на ближайший после той ситуации сбор. Дал шанс своему конкуренту Антону Сароке забить французам. Мог сам играть, а получилось наоборот. Это прошло.

А что до решения… Да если нет у нас нападающих? Он один из лучших форвардов страны, почему не должен играть в сборной? Если бы нарушал систематически – другой вопрос. Но нельзя же все время ему это припоминать. Думаю, Денис сам себе не враг. Он взрослый человек. Такие ситуации бывают в мировом футболе, даже в топ-клубах. Если человек докажет результатом, все забудется. Главное, чтобы не было повторения, – сказал Матвейчик.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик высказал мнение по поводу возвращения в национальную команду его одноклубника Дениса Лаптева, который ранее был...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Левченко не сможет помочь сборной Беларуси в ноябрьских матчах квалификации Евро-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика