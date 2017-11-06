Сергей Матвейчик: «Почему Лаптев не должен играть в сборной? Если бы нарушал систематически – другой вопрос»

Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик высказал мнение по поводу возвращения в национальную команду его одноклубника , который ранее был отчислен из команды за нарушение дисциплины.

– Болельщики неоднозначно восприняли решение вызвать в сборную Дениса Лаптева. Что скажешь?

– Денис уже понес наказание, не получив вызов на ближайший после той ситуации сбор. Дал шанс своему конкуренту забить французам. Мог сам играть, а получилось наоборот. Это прошло.

А что до решения… Да если нет у нас нападающих? Он один из лучших форвардов страны, почему не должен играть в сборной? Если бы нарушал систематически – другой вопрос. Но нельзя же все время ему это припоминать. Думаю, Денис сам себе не враг. Он взрослый человек. Такие ситуации бывают в мировом футболе, даже в топ-клубах. Если человек докажет результатом, все забудется. Главное, чтобы не было повторения, – сказал Матвейчик.