Левченко не сможет помочь сборной Беларуси в ноябрьских матчах квалификации Евро-2019

В понедельник, 6 ноября, женская сборная Беларуси начала завершающий этап подготовки к ноябрьским матчам квалификации ЧЕ-2019. В Раубичах под руководством Натальи Трофимовой на данный момент тренируются:

Анастасия Веремеенко (Фенербахче, Турция), Екатерина Снытина (Хатай, Турция), Марина Иващенко (Лиепая, Латвия), Мария Попова (Галатасарай, Турция), Мария Филончик (Будучность, Черногория), Юлия Рытикова (Гожув, Польша), Татьяна Лихтарович (Кельтерн, Германия), Александра Тарасова (Нимбурк, Чехия), Ольга Зюзькова (Горизонт, Беларусь), Виктория Гаспер (Цмокi-Мiнск, Беларусь), Алёна Голубева (Горизонт, Минск), Арина Мосько (Олимпия, Гродно), Дарья Магаляс (Олимпия, Гродно), Анна Брич (Горизонт, Минск). Один из лидеров Елена Левченко не сможет помочь команде в ноябрьских матчах.

— Дело в том, что Елена сейчас занимается оформлением и подписанием контракта с клубом в Китае, и с 13-го числа там начинаются игры, исполнительный директор ОО БФБ Анастасия Маринина. — Поэтому зная, сколько спортсменка сделала для страны за долгие годы выступления за нацкоманду, мы хоть и с огорчением, но с пониманием относимся к данному решению, и очень надеемся, что в феврале Елена все же сможет помочь сборной, которая в ней нуждается. Пока же у молодых спортсменок появится отличная возможность побороться за место в основном составе и проявить себя.

Менее недели остается до первого выхода белорусской команды на паркет в рамках квалификационного турнира ЧЕ-2019. 11 ноября в Валбжихе наша команда встретится со сборной Польши, а уже 15 ноября на паркете столичного Дворца спорта подопечные Натальи Трофимовой проведут матч против эстонок. Начало игры в 18.00.