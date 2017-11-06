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Виталий Мутко: «Гончаренко? Хочешь быть судьей – иди суди»

07.11.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе судьи Сергея Карасева на матче «Локомотив» – ЦСКА (2:2).

«Вся страна видела, что Вернблум врезал так, что судья должен был показывать красную.

Гончаренко? Хочешь быть судьей – иди суди. Ошибаются и игроки. Они же промахивался с двух метров, и ничего. Предвзятого судьи Карасева я не увидел», – сказал Мутко.

Кажется, Гончаренко бесят российские судьи

 
 
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Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе судьи Сергея Карасева на матче «Локомотив» – ЦСКА (2:2).

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