Криушенко  о карьере Филипенко: «Защитник такого уровня не имеет практики в клубе. Надо или клуб менять, чтобы играть и приносить пользу сборной»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, что произошло с поколением, которое выигрывало бронзу на молодежном .

– У вас есть объяснение, что происходит с лидерами «молодежки», завоевавшей «бронзу» на Евро-2011? Почему Егор Филипенко не играет в Израиле, а в сборной не похож на себя?

– Сложно сказать. Многое зависит от самих ребят. Это последнее поколение, которое чего-то добивалась на уровне сборных. И мне хотелось, чтобы была помощь национальной команде. Тем более возраст у ребят так, что есть и опыт, и возможности, и умения. Может, какие-то внутренние моменты влияют.

Филипенко без игровой практики – момент не очень приятный. Защитник такого уровня не имеет практики в клубе. Надо или клуб менять, чтобы играть и приносить пользу сборной.

По Мише мне сложно сказать. Возможно, как-то сказывается смена позиции. Всю жизнь он играл опорного полузащитника, а сейчас в центре обороны. Есть определенные моменты, которые тренер закладывает в юношеском возрасте. Возможно, перекосик присутствует.

– Штанге, помнится, практиковал выезды в клубы, где играют футболисты, чтобы беседовать с тренерами о том, как складываются карьеры кандидатов. Как у вас выстроены такие контакты? Как часто общаетесь?

– Пока я разговариваю больше с тренерами по телефону. Когда наши ребята играли в «Оренбурге» часто созванивался с Евдокимовым и общался. Сейчас общаюсь с по Гутору, с Хацкевичем по Корзуну. По внутреннему чемпионату проще. На связи с Гуренко и Ковалевичем. Но тоже по телефону.

– А клуб ?

– Не общался с тренером. Насколько помню, там Хорди Кройф. Не общался, – сказал Криушенко.