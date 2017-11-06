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Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов
07.11.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Владимир Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов. В беседе с корреспондентом Tribuna.com менеджер подтвердил эту информацию, однако от комментариев отказался.
Также Бережков остается собственником крупной доли в газете Прессбол, где 51 процент принадлежит АБФФ.
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Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов
Как стало известно Tribuna.com, Владимир Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов.
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