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Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов  

07.11.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 Как стало известно Tribuna.com, Владимир Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов. В беседе с корреспондентом Tribuna.com менеджер подтвердил эту информацию, однако от комментариев отказался.

Также Бережков остается собственником крупной доли в газете Прессбол, где 51 процент принадлежит АБФФ.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, Владимир Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов.

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