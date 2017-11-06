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В Минск доставили главный приз финала Кубка федерации

07.11.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 Главный теннисный артефакт Кубка федерации доставили из Лондона в Минск и передали Белорусской теннисной федерации. 

Все желающие смогут сфотографироваться с кубком. Его выставят возле Минской городской Ратуши 10 ноября с 9.00 до 11.30, сообщает Агенство телевизионных новостей

11-12 ноября белорусские теннисистки выйдут на корт Чижовка-Арены в финальном матче против команды США.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Главный теннисный артефакт Кубка федерации доставили из Лондона в Минск и передали Белорусской теннисной федерации.

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