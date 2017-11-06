Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура чемпионата Украины

Главный тренер «Динамо» белорус Александр Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура УПЛ.

Киевляне обыграли «Ворсклу» со счетом 2:1 и прервали свою пятиматчевую серию без побед в чемпионате.

Хацкевич за этот матч получил от всеукраинского объединения тренеров среднюю оценку 4,6 из 5 по таким показателям, как номинальный результат, трудности в руководстве подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерское мастерство.