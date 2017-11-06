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Гол Савицкого в ворота Болгарии попал в Топ-10 лучших в квалификации ЧМ-2018
07.11.2017 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА опубликовала Топ-10 лучших голов прошедшей квалификации ЧМ-2018 по версии организации.
Отметим, что в подборку вошел гол полузащитника «Немана» и сборной Беларуси Павла Савицкого в ворота сборной Болгарии (2:1).
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УЕФА опубликовала Топ-10 лучших голов прошедшей квалификации ЧМ-2018 по версии организации.
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