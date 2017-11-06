ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роналду поспорил с игроками «Реала», что станет лучшим бомбардиром примеры. У него 1 гол, у Месси – 12

07.11.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорил с партнерами, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании, утверждают в передаче El Transistor на радио Onda Cero.

Утверждается, что португалец сделал ставку на то, что по итогам сезона обгонит Лионеля Месси и пообещал отправить выигранные деньги на благотворительность.

Футболист забил в этом сезоне примеры один гол, в то время как лидер – Месси – 12 голов.

Роналду также был недоволен, что Иско не отпраздновал с ним гол в ворота «Лас-Пальмаса».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорил с партнерами, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании, утверждают в передаче El Transistor на радио Onda Cero.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов  
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика