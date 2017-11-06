|
Роналду поспорил с игроками «Реала», что станет лучшим бомбардиром примеры. У него 1 гол, у Месси – 12
07.11.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорил с партнерами, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании, утверждают в передаче El Transistor на радио Onda Cero.
Утверждается, что португалец сделал ставку на то, что по итогам сезона обгонит Лионеля Месси и пообещал отправить выигранные деньги на благотворительность.
Футболист забил в этом сезоне примеры один гол, в то время как лидер – Месси – 12 голов.
Роналду также был недоволен, что Иско не отпраздновал с ним гол в ворота «Лас-Пальмаса».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роналду поспорил с игроками «Реала», что станет лучшим бомбардиром примеры. У него 1 гол, у Месси – 12
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поспорил с партнерами, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании, утверждают в передаче El Transistor на радио Onda Cero.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии