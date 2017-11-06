ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Бережков: «Канала «Сетанта Беларусь» не будет, это уже точно»

07.11.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Владимир Бережков, ставший сотрудником холдинга «Советская Белоруссия», где будет отвечать за развитие интернет-проектов, объяснил pressball.by, почему пока не хочет рассказывать о своей новой работе.

«Я отказался комментировать по одной причине: канала «Сетанта Беларусь» не будет, это уже точно. И чтобы не получилось так же на новом месте, своими идеями поделюсь, когда они будут реализованы. А весомых идей много, в том числе и связанных со спортом», – сказал Бережков.

Отметим, что в управление электронных СМИ холдинга сейчас входят сайт, интернет-ТВ и «Альфа-радио».

Напомним, футбольный канал планировалось создать на базе белорусского представительства международного телеканала «Сетанта Спорт» (основан в Ирландии в 1990 году), который сейчас транслируется на кабельном ТВ. Под новый проект была зарегистрирована компания «Свой футбол». Ее учредителями стали Белорусская федерация футбола и «Белсетанта». Чтобы полноценно функционировать в качестве телеканала (транслировать матчи, делать тематические передачи, получать деньги от рекламы и так далее) надо было стать средством массовой информации, а значит – получить лицензию в Министерстве информации.

Владимир Бережков: «Теперь я твердо могу сказать, что «Сетанта Беларусь» состоится. Спасибо государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову»

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Бережков, ставший сотрудником холдинга «Советская Белоруссия», где будет отвечать за развитие интернет-проектов, объяснил pressball.by, почему пока не хочет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Гол Савицкого в ворота Болгарии попал в Топ-10 лучших в квалификации ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика