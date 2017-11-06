Владимир Бережков: «Канала «Сетанта Беларусь» не будет, это уже точно»

Владимир Бережков, ставший сотрудником холдинга «Советская Белоруссия», где будет отвечать за развитие интернет-проектов, объяснил pressball.by, почему пока не хочет рассказывать о своей новой работе.

«Я отказался комментировать по одной причине: канала «Сетанта Беларусь» не будет, это уже точно. И чтобы не получилось так же на новом месте, своими идеями поделюсь, когда они будут реализованы. А весомых идей много, в том числе и связанных со спортом», – сказал Бережков.

Отметим, что в управление электронных СМИ холдинга сейчас входят сайт, интернет-ТВ и «Альфа-радио».

Напомним, футбольный канал планировалось создать на базе белорусского представительства международного телеканала «Сетанта Спорт» (основан в Ирландии в 1990 году), который сейчас транслируется на кабельном ТВ. Под новый проект была зарегистрирована компания «Свой футбол». Ее учредителями стали Белорусская федерация футбола и «Белсетанта». Чтобы полноценно функционировать в качестве телеканала (транслировать матчи, делать тематические передачи, получать деньги от рекламы и так далее) надо было стать средством массовой информации, а значит – получить лицензию в Министерстве информации.

Владимир Бережков: «Теперь я твердо могу сказать, что «Сетанта Беларусь» состоится. Спасибо государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову»