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Владимир Бережков: «Канала «Сетанта Беларусь» не будет, это уже точно»
07.11.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владимир Бережков, ставший сотрудником холдинга «Советская Белоруссия», где будет отвечать за развитие интернет-проектов, объяснил pressball.by, почему пока не хочет рассказывать о своей новой работе.
«Я отказался комментировать по одной причине: канала «Сетанта Беларусь» не будет, это уже точно. И чтобы не получилось так же на новом месте, своими идеями поделюсь, когда они будут реализованы. А весомых идей много, в том числе и связанных со спортом», – сказал Бережков.
Отметим, что в управление электронных СМИ холдинга сейчас входят сайт, интернет-ТВ и «Альфа-радио».
Напомним, футбольный канал планировалось создать на базе белорусского представительства международного телеканала «Сетанта Спорт» (основан в Ирландии в 1990 году), который сейчас транслируется на кабельном ТВ. Под новый проект была зарегистрирована компания «Свой футбол». Ее учредителями стали Белорусская федерация футбола и «Белсетанта». Чтобы полноценно функционировать в качестве телеканала (транслировать матчи, делать тематические передачи, получать деньги от рекламы и так далее) надо было стать средством массовой информации, а значит – получить лицензию в Министерстве информации.
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Владимир Бережков, ставший сотрудником холдинга «Советская Белоруссия», где будет отвечать за развитие интернет-проектов, объяснил pressball.by, почему пока не хочет...
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