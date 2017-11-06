Состав «Ман Сити» – самый дорогой в мире

CIES Football Observatory оценил всех игроков из клубов топ-5 лиг Европы с целью определить самые дорогие составы.

обладает самым дорогим составом, согласно ориентировочной трансферной стоимости игроков.

Совокупная стоимость всех нынешних игроков команды превышает один миллиард евро для четырех клубов: «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Барселоны» и .

Трансферная стоимость игроков оценивается на основе алгоритма, разработанного исследовательской группой CIES. Согласно ему нынешний состав «Манчестер Сити» имеет общую трансферную стоимость в один миллиард 196 миллионов евро, а самым дорогим их игроком является Кевин де Брюйне (144,5 миллиона евро).

Кроме того стоимость еще троих игроков «Сити» превышает 100 миллионов евро: Лероя Сане (118,4 миллиона евро), Рахима Стерлинга (118,2 миллиона евро) и Габриэля Жезуса (105,4 миллиона евро).

На втором месте расположился «Тоттенхэм» с ориентировочной стоимостью состава в один 1 миллиард 173 миллиона евро, а их самым дорогим игроком является Харри Кейн (186 миллионов евро).

Замыкает тройку , состав которой оценили в один миллиард 130 миллионов евро с Луисом Суаресом в качестве их самого дорогого игрока (134 миллиона евро). Лионеля Месси оценили в 117,3 миллиона евро.

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» занял шестую позицию с составом, стоимость которого оценивается в 903 миллиона евро. Самым дорогим их игроком признан , оцениваемый в 96 миллионов евро.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Манчестер Сити — 1,196 млрд евро

2. Тоттенхэм — 1,173 млрд евро

3. Барселона — 1,130 млрд евро

4. Челси — 1,044 млрд евро

5. Манчестер — 919 млн евро

6. Реал Мадрид — 903 млн евро

7. Ливерпуль — 901 млн евро

8. ПСЖ — 864 млн евро

9. Атлетико Мадрид — 800 млн евро

10. Ювентус — 743 млн евро.