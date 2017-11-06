Гол Павла Савицкого в ворота болгар вошел в топ-10 самых красивых в евроквалификации ЧМ-2018

Через мгновение Павел Савицкий нанесет тот самый голевой удар. Фото АБФФ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный сайт УЕФА опубликовал видео десяти самых красивых голов в европейском отборочном турнире чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В топ-10 вошел и эффектный гол белорусского форварда Павла Савицкого, который он забил 9 июня на поле "Борисов-Арены" в ворота сборной Болгарии. Тогда белорусы победили со счетом 2:1.

Кроме гола Савицкого в подборку лучших попали мячи Оливье Жиру (Франция), Себастьяна Руди, Эмре Джана (оба - Германия), Костаса Митроглу (Греция), Маркуса Берга (Швеция), Акселя Витселя (Бельгия), Гафуржана Суюмбаева (Казахстан), Александра Мартинеса (Андорра) и Александра Ринга (Финляндия).-0-