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Лига чемпионов (жен.). Третий раунд. Первый матч. «Минчанка» проиграла «Вакифбанку»

07.11.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

Третий раунд

Первый матч

Минчанка Беларусь – Вакифбанк Турция – 0:3 (17:25, 20:25, 27:29)

7 ноября, 17.00. Минск, ДС «Уручье»

Прямая трансляция: «Беларусь 5».

 
Теги: Минск
 
 
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Лига чемпионов Третий раунд Первый матч Минчанка Беларусь – Вакифбанк Турция – 0:3 (17:25, 20:25, 27:29) 7 ноября, 17.00.

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