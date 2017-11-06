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Лига чемпионов (жен.). Третий раунд. Первый матч. «Минчанка» проиграла «Вакифбанку»
07.11.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Третий раунд
Первый матч
Минчанка Беларусь – Вакифбанк Турция – 0:3 (17:25, 20:25, 27:29)
7 ноября, 17.00. Минск, ДС «Уручье»
Прямая трансляция: «Беларусь 5».
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Лига чемпионов Третий раунд Первый матч Минчанка Беларусь – Вакифбанк Турция – 0:3 (17:25, 20:25, 27:29) 7 ноября, 17.00.
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