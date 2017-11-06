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Антон Юспа: «Была нанята логистическая компания, которая доставляла Кубок Федерации из Лондона»

07.11.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Антон Юспа, директор Белорусской теннисной федерации, рассказал о доставке главного трофея Кубка Федерации в Минск.

«Мы обязаны обеспечить некоторые условия сохранности Кубка. Нами была нанята логистическая компания, которая доставляла его из Лондона. И потом передала БТФ. Доставку Кубка на Макаенка 9, на эфир ТВ – мы тоже согласовывали с Лондоном. Все согласовывается. Просто так его взять и привезти  куда-то – невозможно», – сказал Юспа в эфире «Беларусь 1».

Все желающие смогут сфотографироваться с Кубком Федерации. Его выставят возле Минской городской Ратуши 10 ноября с 9.00 до 11.30.

Антон Юспа: «Была нанята логистическая компания, которая доставляла Кубок Федерации из Лондона»

 
Теги: Минск
 
 
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Антон Юспа, директор Белорусской теннисной федерации, рассказал о доставке главного трофея Кубка Федерации в Минск.

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