Антон Юспа: «Была нанята логистическая компания, которая доставляла Кубок Федерации из Лондона»

Антон Юспа, директор Белорусской теннисной федерации, рассказал о доставке главного трофея Кубка Федерации в Минск.

«Мы обязаны обеспечить некоторые условия сохранности Кубка. Нами была нанята логистическая компания, которая доставляла его из Лондона. И потом передала БТФ. Доставку Кубка на Макаенка 9, на эфир ТВ – мы тоже согласовывали с Лондоном. Все согласовывается. Просто так его взять и привезти куда-то – невозможно», – сказал Юспа в эфире «Беларусь 1».

Все желающие смогут сфотографироваться с Кубком Федерации. Его выставят возле Минской городской Ратуши 10 ноября с 9.00 до 11.30.



