Вышло официальное видеопревью финала Кубка Федерации Беларусь – США.

Напомним, встреча пройдет 11-12 ноября в Минске на «Чижовка-Арене».

Добавим, билетов в продаже не осталось. Вместимость арены составляет 8807 зрителей.

