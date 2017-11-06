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Юрий Баскаков: «Как Гончаренко себя ведет, вести себя непозволительно, и его, по большому счету, надо было удалять»

07.11.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков разобрал работу арбитра Сергея Карасева на матче 16-го тура премьер-лиги между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2).

«На 49-й минуте Хосонова справедливо получил желтую карточку. Это проблема игрока ЦСКА, что она стала для него второй. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасев недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для желтой карточки есть.

На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы это была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьет Миранчука. УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались.

Но вот так, как Гончаренко себя ведет, вести себя непозволительно, и его, по большому счету, тоже надо было удалять. Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского человека.

На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Мне неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, и поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА», — заявил Баскаков в программе «Свисток» на телеканале «Наш Футбол».

 
 
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Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков разобрал работу арбитра Сергея Карасева на матче 16-го тура премьер-лиги между «Локомотивом»...

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