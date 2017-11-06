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НБА. «Кливленд» – «Милуоки», «Сан-Антонио» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

07.11.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Кливленд» попытается прервать неудачную полосу в матче с амбициозным «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

На Западе «Сан-Антонио» сразится с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Новый Орлеан
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Милуоки
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Торонто – Чикаго
Дата проведения
8 ноября, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Шарлотт
Дата проведения
8 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Клипперс
Дата проведения
8 ноября, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Филадельфия
Дата проведения
8 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Денвер – Бруклин
Дата проведения
8 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Оклахома-Сити
Дата проведения
8 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Мемфис
Дата проведения
8 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

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