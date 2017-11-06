|
НБА. «Кливленд» – «Милуоки», «Сан-Антонио» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
07.11.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Кливленд» попытается прервать неудачную полосу в матче с амбициозным «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
На Западе «Сан-Антонио» сразится с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии