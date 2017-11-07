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НХЛ. «Питтсбург» принимает «Аризону», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 8 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 8 матчей.
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