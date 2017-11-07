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НХЛ. «Питтсбург» принимает «Аризону», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»

07.11.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 8 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Нэшвилл 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 32 Ирвин (Экхольм, Арвидссон)
1:1 – 44 Дюбуа ()
1:2 – 54 Йернкрук (Фиала, Саломяки)
1:3 – 59 Арвидссон (Саломяки)
Каролина – Флорида 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 32 Макгинн (Макиоун, Хэнифин)
1:1 – 34 Трочек (Луонго, Юбердо)
2:1 – 49 Райан (Макиоун, Уильямс)
3:1 – 58 Уильямс (Слэвин, Нордстрем)
Питтсбург – Аризона 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Шульц (Кессел, Малкин)
2:0 – 3 Малкин (Гюнцель, Кессел)
2:1 – 40 Ридер (Экман-Ларссон, Фишер)
3:1 – 46 Кессел (Малкин, Хернквист)
Айлендерс – Эдмонтон 1:2 (овертайм)
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Драйзайтль (Лучич)
1:1 – 24 Эберле (Барзэл)
1:2 – 60 Макдэвид (Драйзайтль)
Нью-Джерси – Сент-Луис 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Колман (Мур, Бойл)
1:1 – 38 Тарасенко (Шенн)
1:2 – 40 Шварц (Тарасенко, Шенн)
1:3 – 59 Шенн (Тарасенко)
Баффало – Вашингтон 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
8 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Кэйн (Айкел)
1:1 – 37 Овечкин (Орпик, Смит-Пелли)
2:1 – 43 Пулио ()
3:1 – 59 Кэйн (Поминвилл)
Монреаль – Вегас 3:2 (3 период)
Дата проведения
8 ноября, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Галлахер (Джорди Бенн, Плеканец)
2:0 – 10 Джорди Бенн (Юдон, Мете)
2:1 – 17 Бельмар (Энгелланд)
3:1 – 23 Пачиоретти (Шоу, Петри)
3:2 – 58 Хаула (Перрон, Маршессо)
Калгари – Ванкувер 1:1 (2 период)
Дата проведения
8 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Ганье (Ванек, Д.Седин)
1:1 – 19 Хэмилтон (Ткачак, Баклунд)
Анахайм – Лос-Анджелес
Дата проведения
8 ноября, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдут 8 матчей.

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