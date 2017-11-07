Дмитрий Рекиш: «Шахтер» играет на багаже Кубарева»

Полузащитник «Топредо-БелАЗ» выразил уверенность в том, что в команде не поменяется главный тренер.

– Кубарев останется на следующий сезон. Сто процентов. Он для этого приходил, чтобы построить команду. Думаю, он и будет ее строить. Посмотрим, останемся ли мы. Вот в чем вопрос :).

Если чемпионом станет «Шахтер», то минимум наполовину так точно это заслуга Кубарева. Мое мнение – «Шахтер» играет на этом багаже. За счет того, что Кубарев поставил игру, – сказал Рекиш в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, за два тура до окончания чемпионата идет на седьмом месте, набрав 45 очков.