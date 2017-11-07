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Дмитрий Рекиш: «Шахтер» играет на багаже Кубарева»
07.11.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Топредо-БелАЗ»
– Кубарев останется на следующий сезон. Сто процентов. Он для этого приходил, чтобы построить команду. Думаю, он и будет ее строить. Посмотрим, останемся ли мы. Вот в чем вопрос :).
Если чемпионом станет «Шахтер», то минимум наполовину так точно это заслуга Кубарева. Мое мнение – «Шахтер» играет на этом багаже. За счет того, что Кубарев поставил игру, – сказал Рекиш в эфире «Спорт-кадра» на
Напомним, за два тура до окончания чемпионата
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Полузащитник «Топредо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш выразил уверенность в том, что в команде не поменяется главный тренер.
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