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Румас о пенальти в матче БАТЭ – «Нафтан»: «Никакой теории заговора нет. Это судейская ошибка»

07.11.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас оценил уровень судейства.

«В целом судейский корпус отрабатывает сезон неплохо. Не хуже, чем в предыдущие годы. Что касается пенальти в матче БАТЭ – «Нафтан», то этот момент уже рассматривал судейский комитет и признал решение ошибочным. Судья находился в такой точке, где не мог без видеоповтора принять верное решение. Нам самим потребовалось посмотреть эпизод с разных ракурсов, чтобы разобраться в ситуации. Никакой теории заговора нет, это судейская ошибка, которые иногда бывают», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
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