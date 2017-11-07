Румас о пенальти в матче БАТЭ – «Нафтан»: «Никакой теории заговора нет. Это судейская ошибка»

Председатель АБФФ Сергей Румас оценил уровень судейства.

«В целом судейский корпус отрабатывает сезон неплохо. Не хуже, чем в предыдущие годы. Что касается пенальти в матче БАТЭ – «Нафтан», то этот момент уже рассматривал судейский комитет и признал решение ошибочным. Судья находился в такой точке, где не мог без видеоповтора принять верное решение. Нам самим потребовалось посмотреть эпизод с разных ракурсов, чтобы разобраться в ситуации. Никакой теории заговора нет, это судейская ошибка, которые иногда бывают», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».