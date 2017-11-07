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Дмитрий Рекиш: «В «Торпедо-БелАЗ» нет больших зарплат и заоблачных сумм. Как играем, так и платят»
07.11.2017 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Топредо-БелАЗ»
– Давно уже такого не было. Обычно БАТЭ за туров 5-7 до финиша становился чемпионом. Как таковой борьбы не получалось. А сейчас, получается, вся борьба только начинается. Считаю, что это один из самых интересных чемпионатов за последнее время.
– Денег стало в белорусском футболе меньше, но чемпионат менее интересный не стал?
– Как говорит наш главный тренер: «Деньги не главное. Выходите играть, а деньги – второстепенно». В «Торпедо-БелАЗ» нет больших зарплат и заоблачных сумм. Все среднестатистически. Как играем, так и платят. Что тут говорить, – сообщил Рекиш в эфире «Спорт-кадра» на
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Полузащитник «Топредо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш рассказал о зарплатах в клубе.
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