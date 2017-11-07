ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Рекиш: «В «Торпедо-БелАЗ» нет больших зарплат и заоблачных сумм. Как играем, так и платят»

07.11.2017 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Топредо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш рассказал о зарплатах в клубе.

– Давно уже такого не было. Обычно БАТЭ за туров 5-7 до финиша становился чемпионом. Как таковой борьбы не получалось. А сейчас, получается, вся борьба только начинается. Считаю, что это один из самых интересных чемпионатов за последнее время.

– Денег стало в белорусском футболе меньше, но чемпионат менее интересный не стал?

– Как говорит наш главный тренер: «Деньги не главное. Выходите играть, а деньги – второстепенно». В «Торпедо-БелАЗ» нет больших зарплат и заоблачных сумм. Все среднестатистически. Как играем, так и платят. Что тут говорить, – сообщил Рекиш в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Топредо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш рассказал о зарплатах в клубе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тренер покинул аргентинский «Велес Сарсфилд» после того, как в него плюнул фанат клуба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика