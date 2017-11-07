Дмитрий Рекиш: «В «Торпедо-БелАЗ» нет больших зарплат и заоблачных сумм. Как играем, так и платят»

Полузащитник «Топредо-БелАЗ» рассказал о зарплатах в клубе.

– Давно уже такого не было. Обычно БАТЭ за туров 5-7 до финиша становился чемпионом. Как таковой борьбы не получалось. А сейчас, получается, вся борьба только начинается. Считаю, что это один из самых интересных чемпионатов за последнее время.

– Денег стало в белорусском футболе меньше, но чемпионат менее интересный не стал?

– Как говорит наш главный тренер: «Деньги не главное. Выходите играть, а деньги – второстепенно». В «Торпедо-БелАЗ» нет больших зарплат и заоблачных сумм. Все среднестатистически. Как играем, так и платят. Что тут говорить, – сообщил Рекиш в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».