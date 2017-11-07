Румас о ситуации в «Крумкачах»: «Необходимо привлечение новых инвесторов. Очевидно, что самому Шунто не справиться»

Председатель АБФФ Сергей Румас высказался насчет финансовой ситуации в «Крумкачах».

«На прошлой неделе встречались с Денисом Шунто. Обсудили текущие проблемы клуба. Не могу сказать, что учредители как-то дистанцировались от финансовых проблем команды. Они стараются их как-то решать. Считаю, что необходимо привлечение новых инвесторов. Очевидно, что самому Денису не справиться с этой ситуацией», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».