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Румас о ситуации в «Крумкачах»: «Необходимо привлечение новых инвесторов. Очевидно, что самому Шунто не справиться»

07.11.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас высказался насчет финансовой ситуации в «Крумкачах».

«На прошлой неделе встречались с Денисом Шунто. Обсудили текущие проблемы клуба. Не могу сказать, что учредители как-то дистанцировались от финансовых проблем команды. Они стараются их как-то решать. Считаю, что необходимо привлечение новых инвесторов. Очевидно, что самому Денису не справиться с этой ситуацией», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас высказался насчет финансовой ситуации в «Крумкачах».

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