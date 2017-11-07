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Румас о ситуации в «Крумкачах»: «Необходимо привлечение новых инвесторов. Очевидно, что самому Шунто не справиться»
07.11.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас высказался насчет финансовой ситуации в «Крумкачах».
«На прошлой неделе встречались с Денисом Шунто. Обсудили текущие проблемы клуба. Не могу сказать, что учредители как-то дистанцировались от финансовых проблем команды. Они стараются их как-то решать. Считаю, что необходимо привлечение новых инвесторов. Очевидно, что самому Денису не справиться с этой ситуацией», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на
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Румас о ситуации в «Крумкачах»: «Необходимо привлечение новых инвесторов. Очевидно, что самому Шунто не справиться»
Председатель АБФФ Сергей Румас высказался насчет финансовой ситуации в «Крумкачах».
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