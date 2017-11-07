Румас о «деле Веремко»: «Клуб и игроки должны следить за этим и не откладывать на последний момент»

Председатель АБФФ Сергей Румас высказался об интриге в чемпионате Беларуси.

«Вне зависимости от решения Апелляционного комитета по , интрига присутствует и в верхней, и в нижних частях турнирной таблицы. За время моего председательства в АБФФ это первый такой чемпионат.

Раздавались голоса, что федерация должна взять на себя уведомление команд. Посмотрели опыт коллег в других федерациях, нигде такого не происходит. Считаю, что такие случаи, как с Веремко не носят массового характера. Клуб и игроки должны следить за этим и не откладывать на последний момент.

Неправильный расчетный счет? Давайте подождем решение Апелляционного комитета. Он всесторонне рассмотрит этот вопрос и вынесет вердикт», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, апелляция по «делу Веремко» будет рассмотрена 9 ноября.