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Румас о «деле Веремко»: «Клуб и игроки должны следить за этим и не откладывать на последний момент»

07.11.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас высказался об интриге в чемпионате Беларуси.

«Вне зависимости от решения Апелляционного комитета по БАТЭ, интрига присутствует и в верхней, и в нижних частях турнирной таблицы. За время моего председательства в АБФФ это первый такой чемпионат.

Раздавались голоса, что федерация должна взять на себя уведомление команд. Посмотрели опыт коллег в других федерациях, нигде такого не происходит. Считаю, что такие случаи, как с Веремко не носят массового характера. Клуб и игроки должны следить за этим и не откладывать на последний момент.

Неправильный расчетный счет? Давайте подождем решение Апелляционного комитета. Он всесторонне рассмотрит этот вопрос и вынесет вердикт», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, апелляция по «делу Веремко» будет рассмотрена 9 ноября.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас высказался об интриге в чемпионате Беларуси.

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