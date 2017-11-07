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Румас о «деле Веремко»: «Клуб и игроки должны следить за этим и не откладывать на последний момент»
07.11.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас высказался об интриге в чемпионате Беларуси.
«Вне зависимости от решения Апелляционного комитета по
Раздавались голоса, что федерация должна взять на себя уведомление команд. Посмотрели опыт коллег в других федерациях, нигде такого не происходит. Считаю, что такие случаи, как с Веремко не носят массового характера. Клуб и игроки должны следить за этим и не откладывать на последний момент.
Неправильный расчетный счет? Давайте подождем решение Апелляционного комитета. Он всесторонне рассмотрит этот вопрос и вынесет вердикт», – сказал Румас в эфире «Спорт-кадра» на
Напомним, апелляция по «делу Веремко» будет рассмотрена 9 ноября.
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Председатель АБФФ Сергей Румас высказался об интриге в чемпионате Беларуси.
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