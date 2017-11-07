Долидович об отстраненных российских лыжниках: «Если встречусь с ними, руку пожму. Уважаю»

Белорусский лыжник Сергей Долидович отметил, что пожмет руку отстраненным российским спортсменам Александру Легкову и Евгению Белову.

«Многие просят прокомментировать отстранение российских лыжников – без комментариев. Но если встречусь с ними, руку пожму. Уважаю», – написал Долидович.

Напомним, результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы . Долидович переместится на 4-е место в марафоне.