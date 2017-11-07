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Долидович об отстраненных российских лыжниках: «Если встречусь с ними, руку пожму. Уважаю»

08.11.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович отметил, что пожмет руку отстраненным российским спортсменам Александру Легкову и Евгению Белову.

«Многие просят прокомментировать отстранение российских лыжников – без комментариев. Но если встречусь с ними, руку пожму. Уважаю», – написал Долидович.

Напомним, результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Долидович переместится на 4-е место в марафоне.

 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович отметил, что пожмет руку отстраненным российским спортсменам Александру Легкову и Евгению Белову.

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