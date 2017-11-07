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«ПСЖ» необходимо продать игроков на 80 млн евро, чтобы не нарушить правила ФФП
08.11.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
У «ПСЖ» могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18.
Перед началом следующего сезона УЕФА проведет проверку по итогам трансферной кампании парижан нынешним летом.
Клуб в межсезонье подписал Дани Алвеса (бесплатно), Неймара (222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (в аренду с обязательством выкупа за 180 миллионов – прим. Sports.ru).
5 октября представители «ПСЖ» в Ньоне провели встречу с руководителями УЕФА и представили всю необходимую информацию о контрактах Неймара и Мбаппе.
Чтобы соответствовать нормам ФФП, «Пари Сен-Жермен» необходимо выручить от продажи собственных игроков в зимнее трансферное окно около 80 миллионов евро.
Французы готовы расстаться с Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой. Однако в Париже опасаются, что другие клубы, зная о проблемах «ПСЖ», будут сбивать цену на игроков.
В этом сезоне клубу уже не грозят санкции. УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов-2018/19.
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У «ПСЖ» могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18.
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