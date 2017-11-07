Виктория Азаренко: «Хоть я и не буду в Минске во время финала Кубка Федерации, мое сердце всегда с моей страной и командой»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что будет поддерживать сборную Беларуси в финале Кубка федерации против команды США. Напомним, экс-первая ракетка мира не сможет помочь национальной команде из-за судебного процесса по поводу опеки над сыном.

«Как вы, возможно, уже знаете, я не смогу стать частью финала Кубка Федерации в этом году. Очень расстраивает, что у меня нет шансов сыграть и помочь Беларуси в финале. К сожалению, текущая ситуация удерживает меня в Калифорнии. Но, хоть я и не буду в Минске во время финала, мое сердце всегда с моей страной и командой, и я буду поддерживать ее издалека.

Это был тяжелый год, но я с нетерпением жду 2018 год, чтобы снова сыграть перед болельщиками.

Как и всегда, я хочу выразить благодарность за поддержку, которую вы мне оказываете каждый день с помощью комментариев и сообщений. Я вернусь намного лучше и сильнее, чем когда-либо!» — написала Азаренко.

Финал Кубка федерации Беларусь — США пройдет в Минске на «Чижовка-Арене» 11-12 ноября.