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Федерер в килте обыграл Маррея в парике в благотворительном матче в Глазго
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В Глазго прошел выставочный матч в рамках второго ежегодного благотворительного проекта Энди Маррея.
Andy Murray Live
Глазго, Шотландия
7 ноября
Благотворительный матч
Роджер Федерер (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 3:6, 10:6
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