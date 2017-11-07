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Федерер в килте обыграл Маррея в парике в благотворительном матче в Глазго

08.11.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Глазго прошел выставочный матч в рамках второго ежегодного благотворительного проекта Энди Маррея.

Andy Murray Live

Глазго, Шотландия

7 ноября

Благотворительный матч

Роджер Федерер (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 3:6, 10:6

 

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