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Азаренко будет всем сердцем поддерживать Беларусь в финале Fed Cup
08.11.2017 08:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко очень сожалеет, что не сможет помочь сборной Беларуси в финале Кубка Федерации, сообщает Sputnik.
Финал Кубка Федерации между командами Беларуси и США состоится в будущие выходные на кортах "Чижовка-Арены".
"Как вы, возможно, уже знаете, я не смогу стать частью финала Кубка Федерации в этом году. Очень расстраивает, что у меня нет шансов сыграть и помочь Беларуси в финале. К сожалению, текущая ситуация удерживает меня в Калифорнии. Но, хоть я и не буду в Минске во время финала, мое сердце всегда с моей страной и командой, и я буду поддерживать ее издалека", — написала Азаренко в
Спортсменка отметила, что уходящий год был для нее тяжелым. 2018 год, по словам Азаренко, он ждет с нетерпением, чтобы снова выйти на корт.
Кроме того, теннисистка выразила благодарность за поддержку, которую ей оказывают болельщики. "Я вернусь намного лучше и сильнее, чем когда-либо!" – заключила Азаренко.
Финал Кубка Федерации пройдет 11 и 12 ноября на "Чижовка-Арене". В составе белорусской команды на корт выйдут Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. У команды США — Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске. К слову, американские теннисистки прибыли в Минск накануне.
В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, а 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч.
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Теннисистка с нетерпением ждет возвращения на корт и заверила болельщиков, что станет гораздо сильнее.
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