Азаренко будет всем сердцем поддерживать Беларусь в финале Fed Cup

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко очень сожалеет, что не сможет помочь сборной Беларуси в финале Кубка Федерации, сообщает Sputnik.

Финал Кубка Федерации между командами Беларуси и США состоится в будущие выходные на кортах "Чижовка-Арены". Азаренко не сможет принять участие в матче из-за семейных проблем, теннисистка пытается отстоять в суде право на опеку над своим сыном Лео.

"Как вы, возможно, уже знаете, я не смогу стать частью финала Кубка Федерации в этом году. Очень расстраивает, что у меня нет шансов сыграть и помочь Беларуси в финале. К сожалению, текущая ситуация удерживает меня в Калифорнии. Но, хоть я и не буду в Минске во время финала, мое сердце всегда с моей страной и командой, и я буду поддерживать ее издалека", — написала Азаренко в Twitter .

Спортсменка отметила, что уходящий год был для нее тяжелым. 2018 год, по словам Азаренко, он ждет с нетерпением, чтобы снова выйти на корт.

Кроме того, теннисистка выразила благодарность за поддержку, которую ей оказывают болельщики. "Я вернусь намного лучше и сильнее, чем когда-либо!" – заключила Азаренко.

Финал Кубка Федерации пройдет 11 и 12 ноября на "Чижовка-Арене". В составе белорусской команды на корт выйдут Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова. У команды США — Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске. К слову, американские теннисистки прибыли в Минск накануне.

В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, а 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч.