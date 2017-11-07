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WTA номинировала белоруску Соболенко на звание "Прорыв месяца"

08.11.2017 09:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко номинирована на звание "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sputnik.

Октябрь для белорусской спортсменки стал благоприятным месяцем. Во-первых, Соболенко впервые в своей карьере сыграла в финале в турнирах WTA: в решающем матче в китайском Тяньцзине она уступила россиянке Марии Шараповой —7:5, 7:6 (10:8). Кроме того, 19-летняя теннисистка вошла в топ-100 мирового рейтинга, заняв 78-ю строчку, и стала первой ракеткой Беларуси.

За звание "Прорыв месяца" Соболенко поборется с россиянкой Натальей Вихлянцевой (№54), а также немками Карина Виттхефт (№51) и Юлия Гергес (№14).

Победитель будет определён по результатам голосования болельщиков, которое завершится в ближайший четверг, 9 ноября. Отдать свой за ту или иную спортсменку можно на сайте WTA.

Напомним, Соболенко примет участие в финале Кубка Федерации против команды США. Матчи состоятся 11 и 12 ноября на кортах "Чижовка-Арены".

 
Теги: Минск
 
 
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Победителя определит голосование болельщиков, которое завершится уже завтра.

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Соболенко номинирована WTA на звание «Прорыв месяца»
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