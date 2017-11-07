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Артем Милевский: «Не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в одно время в Киеве»

08.11.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как реагирует на критику.

«Я много читаю о себе. Иногда психую, мне не нравится. Но я умею с этим справляться. Самое главное, что у меня есть семья, которая думает про меня, а я думаю о них. А то, что там думают многие люди… Пусть свои мнения при себе оставят.

Я раньше говорил о том, что ничего бы не поменял в своей жизни. Может быть, только не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в одно время в Киеве. Не всех, а некоторых.

Для меня очень важно, чтобы болельщики приходили на стадион и кричали «Миля, Миля!» как сейчас. Я пришел в брестское «Динамо», тренировался и тренируюсь в поте лица, выхожу и все доказываю своей игрой. По-моему, пока неплохо получается», – сказал Милевский.

 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как реагирует на критику.

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