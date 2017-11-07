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Соболенко номинирована WTA на звание «Прорыв месяца»
08.11.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
WTA номинировала белорусскую теннисистку Арину Соболенко на звание «Прорыв месяца».
В октябре Соболенко сыграла свой первый финал на турнирах WTA, на турнире в Тяньцзине она проиграла Марии Шараповой. В прошлом месяце Соболенко стала первой ракеткой Беларуси, заняв 78-е место в рейтинге WTA.
За звание «Прорыв месяца» ее конкурентками стали россиянка Наталья Вихлянцева (54), а также немки Карина Виттхефт (51) и Юлия Гергес (14).
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WTA номинировала белорусскую теннисистку Арину Соболенко на звание «Прорыв месяца».
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