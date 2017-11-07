Соболенко номинирована WTA на звание «Прорыв месяца»

WTA номинировала белорусскую теннисистку Арину Соболенко на звание «Прорыв месяца».

В октябре Соболенко сыграла свой первый финал на турнирах WTA, на турнире в Тяньцзине она проиграла Марии Шараповой. В прошлом месяце Соболенко стала первой ракеткой Беларуси, заняв 78-е место в рейтинге WTA.

За звание «Прорыв месяца» ее конкурентками стали россиянка Наталья Вихлянцева (54), а также немки Карина Виттхефт (51) и Юлия Гергес (14).

Проголосовать за Арину Соболенко можно здесь .