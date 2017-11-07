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Российский защитник Дерлюк прибыл в расположение «Немана»

08.11.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский защитник Роман Дерлюк прибыл в расположение «Немана» и приступил к тренировкам с командой.

В послужном списке защитника такие клубы как: СКА, «Динамо» Москва, «Салават Юлаев», «Сочи».

Сезон 2016/17 провел в «Сочи» (11 матчей) «Торпедо» (3 игры).

 
 
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Российский защитник Роман Дерлюк прибыл в расположение «Немана» и приступил к тренировкам с командой.

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