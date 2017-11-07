Кристиан Патру: «Ковальчук подписал контракты с Малербом и Руденком, у которых были повреждения, не поговорив со мной»

Экс-тренер вратарей брестского «Динамо» Кристиан Патру рассказал о подписании Жереми Малерба и Константина Руденка.

«Я хочу напомнить про один момент Ковальчуку, фанатам и людям, которые любят «Динамо». После медосмотра в январе врач ничего не сказал о повреждениях, которые были у Малерба до приезда в Беларусь. Он принялся работать со мной, но перед сбором в Турции у него появились проблемы с коленом. И после недели работы на сборах он сказал, что есть французский доктор, который готов его посмотреть. Я спросил у него: «Мой друг, а почему ты не говорил мне об этом раньше?» На это Жереми ответил, что доктор знал о том, что у него было две операции на колене. Но ни врач, ни Сергей Петрович (Ковальчук – Tribuna.com) мне об этом ничего не говорили. Я не доктор, и я не могу проводить осмотр своих вратарей. В итоге Малерб полетел во Францию и потерял 75 процентов зимней подготовки. За короткое время набрать форму очень сложно. Но из-за того, что в клубе не было схожих по классу вратарей, Малербу пришлось играть в кубковом матче с «Динамо» – в первом матче сезона.

Летом клуб подписал контракт с Костей Руденком. И тоже с травмой. И никто мне об этом ничего не сказал. Но я хотел выполнять свою работу как можно лучше. И я не волшебник, чтобы решать подобные вопросы. Я всего лишь тренер вратарей. Но это неправильно, если клуб подписывает вратарей с проблемами со здоровьем, а тренер об этом ничего не знает. Ведь и помощник главного тренера, и фитнес-тренер, и тренер вратарей должны знать обо всех проблемах, которые испытывали игроки еще до подписания соглашения.

Я не вступаю ни в какую полемику и не спорю. Но Ковальчук подписал контракты с вратарями, у которых были повреждения. Не поговорив со мной. Это не есть хорошо. Ковальчук сказал, что результата в работе не было, вратари ошибались. Свелось все к тому, что все это – проблемы тренера вратарей. Но ведь нужно смотреть не на финальную стадию проблемы, а на начало. На то, что на проблему повлияло: зимой Малерб пропустил 75 процентов тренировочного процесса, а второй вратарь пришел только летом. И тоже с травмой. Костя испытывал такие боли, что не мог тренироваться. Если мы посмотрим на статистику, то Руденок из-за травмы провел всего лишь несколько матчей», – рассказал Патру.

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