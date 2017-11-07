Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение чемпионата Европы-2022

Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение мужского чемпионата Европы-2022. Об этом стало известно после того, как ЕГФ опубликовала список кандидатов на организацию еврофорума. В число претендентов вошли три проекта:

– Бельгия, Испания и Франция;

– Дания и Швейцария;

– Венгрия и Словакия.

Выбор стран-хозяек состоится 18/19 июня 2018 года во время конгресса ЕГФ в Глазго.

Напомним, в марте 2016 года президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил , что Беларусь совместно с Россией может принять ЧЕ-2022.