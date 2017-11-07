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Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение чемпионата Европы-2022
08.11.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение мужского чемпионата Европы-2022. Об этом стало известно после того, как ЕГФ опубликовала список кандидатов на организацию еврофорума. В число претендентов вошли три проекта:
– Бельгия, Испания и Франция;
– Дания и Швейцария;
– Венгрия и Словакия.
Выбор стран-хозяек состоится 18/19 июня 2018 года во время конгресса ЕГФ в Глазго.
Напомним, в марте 2016 года президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
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Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение мужского чемпионата Европы-2022.
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