﻿ Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение чемпионата Европы-2022. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение чемпионата Европы-2022

08.11.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение мужского чемпионата Европы-2022. Об этом стало известно после того, как ЕГФ опубликовала список кандидатов на организацию еврофорума. В число претендентов вошли три проекта:

– Бельгия, Испания и Франция;

– Дания и Швейцария;

– Венгрия и Словакия.

Выбор стран-хозяек состоится 18/19 июня 2018 года во время конгресса ЕГФ в Глазго.

Напомним, в марте 2016 года президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что Беларусь совместно с Россией может принять ЧЕ-2022.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия не подтвердили заявку на проведение мужского чемпионата Европы-2022.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Российский защитник Дерлюк прибыл в расположение «Немана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика