Следственный комитет России опроверг доводы Макларена о подмене допинг-проб в Сочи-2014

Следственный комитет России опубликовал результаты расследования, проведенного в отношении информации из доклада Ричарда Макларена о допинге в России.

Предварительные результаты расследования:

– Собрано достаточно доказательств того, что Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и письма агентства о хранении таких проб.

– В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США.

– Опровергнуты доводы Ричарда Макларена о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы.

– Следователями допрошено более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных, РУСАДА и Антидопингового центра. Но ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы. Если и имелись какие-либо нарушения, то они носили сугубо индивидуальный характер.

– Ряд тренеров и спортсменов дали показания о том, что Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг.

– Проведен осмотр помещений в здании, которое использовалось в период Сочи-2014 в качестве антидопинговой лаборатории. Самим Маклареном в ходе «его расследования» этого сделано не было.

– Допрошены также строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады. Осмотром с участием специалистов и показаниями многочисленных свидетелей опровергаются домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов.

– Экспертами опровергнуты утверждения о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные путем добавления соли или дистиллированной воды, на что, как заявлял Макларен, указывают аномальные результаты биоматериала.

– В ходе сложных и длительных исследований было установлено, что названные «аномальными» показатели связаны с особенностями физиологических обменных процессов в почках человека после физических нагрузок, а также объемом и составом выпитых жидкостей.

– Несостоятелен и опровергнут довод Макларена о возможности вскрытия бутылок для хранения допинг-проб производства компании «Берлингер». Экспертами еще в марте 2017 года дано заключение о невозможности вскрытия полностью закрытой крышки бутылки без разрушения ее целостности. Изучается вывод Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок при не полностью закрытой крышке.

– Находящиеся в США Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали от имени Макларена и WADA в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов.

Поскольку Дикунец добровольно сообщила следователям о поступивших предложениях, все ее дальнейшие переговоры с Родченковым и Соболевским были в установленном порядке зафиксированы и в настоящее время находятся в распоряжении следствия.

У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах