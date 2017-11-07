ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственный комитет России опроверг доводы Макларена о подмене допинг-проб в Сочи-2014

08.11.2017 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет России опубликовал результаты расследования, проведенного в отношении информации из доклада Ричарда Макларена о допинге в России.

Предварительные результаты расследования:

– Собрано достаточно доказательств того, что Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и письма агентства о хранении таких проб.

– В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США.

– Опровергнуты доводы Ричарда Макларена о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы.

– Следователями допрошено более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных, РУСАДА и Антидопингового центра. Но ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы. Если и имелись какие-либо нарушения, то они носили сугубо индивидуальный характер.

– Ряд тренеров и спортсменов дали показания о том, что Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг.

– Проведен осмотр помещений в здании, которое использовалось в период Сочи-2014 в качестве антидопинговой лаборатории. Самим Маклареном в ходе «его расследования» этого сделано не было.

– Допрошены также строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады. Осмотром с участием специалистов и показаниями многочисленных свидетелей опровергаются домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов.

– Экспертами опровергнуты утверждения о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные путем добавления соли или дистиллированной воды, на что, как заявлял Макларен, указывают аномальные результаты биоматериала.

– В ходе сложных и длительных исследований было установлено, что названные «аномальными» показатели связаны с особенностями физиологических обменных процессов в почках человека после физических нагрузок, а также объемом и составом выпитых жидкостей.

– Несостоятелен и опровергнут довод Макларена о возможности вскрытия бутылок для хранения допинг-проб производства компании «Берлингер». Экспертами еще в марте 2017 года дано заключение о невозможности вскрытия полностью закрытой крышки бутылки без разрушения ее целостности. Изучается вывод Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок при не полностью закрытой крышке.

– Находящиеся в США Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали от имени Макларена и WADA в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов.

Поскольку Дикунец добровольно сообщила следователям о поступивших предложениях, все ее дальнейшие переговоры с Родченковым и Соболевским были в установленном порядке зафиксированы и в настоящее время находятся в распоряжении следствия.

У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет России опубликовал результаты расследования, проведенного в отношении информации из доклада Ричарда Макларена о допинге в России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дубров о Лукашенко на матчах Кубка Федерации: «Мы к нему привыкли, без него будет не та игра»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика