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Дубров о Лукашенко на матчах Кубка Федерации: «Мы к нему привыкли, без него будет не та игра»

08.11.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров надеется, что президент Александр Лукашенко посетит финальный матч Кубка Федерации.

- Александр Лукашенко часто посещает самые важные спортивные мероприятия года. Вам будет проще играть, чтобы он был на трибунах или без лишнего давления?

– Мы к нему привыкли, без него будет не та игра. Он любит зайти в раздевалку поддержать девочек. Мы ожидаем продолжения этой традиции. Думаю, и президенту приятно с такими молодыми красивыми девчонками пообщаться, поговорить перед матчем. Это ничем им не обязывает, но улучшает настроение, придает прилив энергии. Адреналинчик поднимается. Так что присутствие президента только на руку, – сказал Дубров.

Финальный матч Беларусь – США состоится 11-12 ноября на «Чижовка-Арене».

 
 
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров надеется, что президент Александр Лукашенко посетит финальный матч Кубка Федерации.

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