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Кристиан Патру: «Босс брестского «Динамо» – человек, который не хочет мелькать в прессе»

08.11.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Кристиан Патру отметил, что босс клуба – человек, который не хочет мелькать в прессе.

- За год, который вы провели в Бресте, сумели понять, кто главный человек в «Динамо»?

– Тарас, извини, но босс клуба – человек, который не хочет мелькать в прессе. Я понимаю, уважаю его мнение, и говорить о нем не буду, – сказал Патру.

Кто рулит брестским «Динамо»

«Ковальчук подписал вратарей с травмами, не поговорив со мной». Его убрали из Бреста из-за ошибок голкиперов

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Кристиан Патру отметил, что босс клуба – человек, который не хочет мелькать в прессе.

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