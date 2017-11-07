Кристиан Патру: «Босс брестского «Динамо» – человек, который не хочет мелькать в прессе»

Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Кристиан Патру отметил, что босс клуба – человек, который не хочет мелькать в прессе.

- За год, который вы провели в Бресте, сумели понять, кто главный человек в «Динамо»?

– Тарас, извини, но босс клуба – человек, который не хочет мелькать в прессе. Я понимаю, уважаю его мнение, и говорить о нем не буду, – сказал Патру.

Кто рулит брестским «Динамо»

«Ковальчук подписал вратарей с травмами, не поговорив со мной». Его убрали из Бреста из-за ошибок голкиперов