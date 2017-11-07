Белорусские теннисистки готовятся дать бой американкам в финале Кубка Федерации

Во время пресс-конференции

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси готовятся дать серьезный бой американской команде в финале Кубка Федерации. Об этом заявил сегодня журналистам капитан белорусской команды Эдуард Дубров, передает корреспондент БЕЛТА.

Соперницы у белорусок очень серьезные - первый номер сборной США Коко Вандевеге в конце прошлой недели дошла до финала на турнире в Китае и вошла в первую десятку мирового рейтинга, а Слоан Стивенс занимает 13-е место. Шелби Роджерс на 59-й строке, Элисон Риске замыкает топ-70 рейтинга Женской теннисной ассоциации. Хотя позиции белорусок ниже, в частности первый номер команды Арина Соболенко 78-я, теннисистки готовятся к встрече очень серьезно и постараются порадовать болельщиков хорошей игрой, отметил капитан белорусской команды.

Эдуард Дубров подчеркнул, что все его подопечные в хорошей форме, у них заметен прогресс по сравнению с предыдущими встречами. Настроение и у теннисисток, и у всех, кто помогает им в подготовке, отличное, что вселяет уверенность перед игрой со сборной США. Говоря об отсутствии Виктории Азаренко, капитан сказал, что она тем не менее будет поддерживать теннисисток, а позже постарается вернуться в состав национальной сборной и успешно выступать на турнирах в 2018 году.

По мнению Эдуарда Дуброва, фаворитов в предстоящем финале нет. "Команды выходят на корт, их разделяет только сетка, фаворит определится во время игры", - отметил он.

Арина Соболенко сказала, что очень хотелось бы видеть поддержку с трибун "Чижовка-Арены" во время матча с американками, это поможет сыграть успешно.

Александра Саснович подчеркнула, что всегда рада играть за сборную страны, атмосфера в тренировочном лагере великолепная. Также она отметила, что всегда рада общаться с болельщиками, фотографироваться с ними и надеется, что зрители помогут команде показать хороший теннис.

Вернувшаяся в состав сборной Беларуси после перерыв Лидия Морозова призналась, что очень рада быть вновь вместе с подругами по национальной сборной и постарается продемонстрировать свои лучшие качества.

Финальный матч Кубка Федерации между теннисистками США и Беларуси пройдет 11-12 ноября на корте "Чижовка-Арены". По данным организаторов, на трибунах ожидается аншлаг - все билеты уже проданы.

До этого теннисные сборные Беларуси и США в Кубке Федерации встречались лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации.

В этом сезоне белорусские теннисистки поочередно победили в Минске соперниц из Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2), а американки дома обыграли сборные Германии (4:0) и Чехии (3:2).

Сейчас в командном рейтинге женских сборных Беларусь занимает вторую позицию, США находится на третьем месте, а впереди команда Чехии.-0-