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Дубров: без Лукашенко теннисные матчи уже не те

08.11.2017 12:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко любит посещать теннисные матчи, а без него они уже будут не те, считает капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров.

Дубров: без Лукашенко теннисные матчи уже не те
© Sputnik / Артем Бордовский
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В предстоящие выходные, 11-12 ноября, в Минске пройдет финал Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Традиционно перед важными поединками с белорусскими спортсменками беседует глава государства, подбадривает их и настраивает на матч. Так, в полуфинале против Нидерландов Лукашенко побеседовал с теннисистками в раздевалке.

"Мы уже привыкли к тому, что глава государства посещает теннисные матчи. Без него, неверное, игры уже будут не те", — приводит слова Дуброва "Прессбол".

Наставник команды отметил, что белорусский лидер "любит прийти в раздевалку и подбодрить девчонок". Дубров высказал предположение, что Лукашенко посетит и финал Кубка Федерации.

"Ему тоже приятно пообщаться с красивыми девочками. К тому же их самих это ни к чему не обязывает", — продолжил Дубров.

Специалист также не стал оценивать шансы своих подопечных на победу в предстоящем матче. "Если считаете нас фаворитом, что ж, будем фаворитами. На самом деле мы об этом не думаем. Просто выходим и играем. Так что трудно сказать, чьи шансы выше", — сказал он.

Напомним, финал Кубка Федерации пройдет 11 и 12 ноября на "Чижовка-Арене". Церемония открытия состоится в субботу в 14:00, затем пройдут два одиночных поединка.

Экс-первая ракетка Виктория Азаренко в среду подтвердила, что не сможет приехать в Минск для участия в финале.

 
Теги: Минск
 
 
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Наставник белорусской команды выразил мнение, что президент посетит финал и пообщается с "красивыми девочками".

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