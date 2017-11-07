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Итоговый турнир АТР. Федерер, Зверев, Чилич и Сок попали в одну группу, Надаль, Тим, Димитров и Гоффен – в другую
08.11.2017 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Лондоне с задержкой прошла жеребьевка итогового турнира АТР. В группу Пита Сампраса попали Рафаэль Надаль (1), Доминик Тим (4), Григор Димитров (6) и Давид Гоффен (7).
В группу Бориса Беккера посеяны Роджер Федерер (2), Александр Зверев (3), Марин Чилич (5) и Джек Сок (8).
Матчи начнутся 12 ноября.
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Итоговый турнир АТР. Федерер, Зверев, Чилич и Сок попали в одну группу, Надаль, Тим, Димитров и Гоффен – в другую
В Лондоне с задержкой прошла жеребьевка итогового турнира АТР.
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