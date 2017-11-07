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Sports.kz: Маевский и Шитов вошли в символическую сборную чемпионата Казахстана по итогам сезона

08.11.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Казахстанский портал Sports.kz по итогам завершившегося чемпионата Казахстана составил символическую сборную первенства.

В состав одиннадцати лучших вошли ставшие чемпионами в составе «Астаны» белорусские легионеры: защитник Игорь Шитов и хавбек Иван Маевский.

Sports.kz: Маевский и Шитов вошли в символическую сборную чемпионата Казахстана по итогам сезона

 
 
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Казахстанский портал Sports.kz по итогам завершившегося чемпионата Казахстана составил символическую сборную первенства.

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