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Sports.kz: Маевский и Шитов вошли в символическую сборную чемпионата Казахстана по итогам сезона
08.11.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Казахстанский портал Sports.kz по итогам завершившегося чемпионата Казахстана составил символическую сборную первенства.
В состав одиннадцати лучших вошли ставшие чемпионами в составе «Астаны» белорусские легионеры: защитник Игорь Шитов и хавбек Иван Маевский.
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Казахстанский портал Sports.kz по итогам завершившегося чемпионата Казахстана составил символическую сборную первенства.
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