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Российские спортсмены анонимно подтвердили факт получения «коктейля» Родченкова

08.11.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Некоторые российские спортсмены анонимно подтвердили факт получения допингового «коктейля» Григория Родченкова.

Препараты коктейля были в таблетированной форме. Банка с коричневой крышкой – тренболон, с синей – метенолон, с оранжевой – оксандролон. Банки выдавались именно в таком виде, без этикеток, и различались только цветом крышек.

«Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с небольшой порцией алкоголя, буквально полглотка. Меня «крепило» с одной таблетки, эффект был очень сильным.

Таблетку требовалось именно рассасывать с алкоголем, глотать все это было нельзя, хотя понятно, что со слюной часть все равно попадала внутрь, но это было несущественно. Прием компонентов рекомендовали чередовать: один раз «прима», второй – «трен», третий – «окс». Использовать не каждый день, а по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление. Можно сказать – точечный прием», – рассказал один из спортсменов.

«Я все получила бесплатно, с инструкциями как принимать, что делать, но пить не стала. Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила. Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них. Так сделала не только я, но как минимум еще одна моя знакомая девушка.

В итоге банки у нас провалялись долго, затем их просто выкинули, потому что я, например, только сейчас поняла, что это было, а до этого скандала и не знала состав. Даже продать не могла кому-то, поскольку не имела понятия, что именно я буду продавать.

Видимо, этот Родченков считал, что он гений, и придумал вариант, который даже сам поймать не может. Но это я уже позже поняла, когда все в новостях оказалось. А в тот момент я же не знала, что это допинг, там не было написано ничего – просто банки!» – отметила другая российская спортсменка.

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