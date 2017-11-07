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Гуренко расторг контракт с Федерацией футбола Сербии
08.11.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко расторг контракт с Федерацией Футбола Сербии.
В связи с увольнением Славолюба Муслина с поста главного тренера сборной Сербии по футболу, Сергей Гуренко, являвшийся помощником Муслина на протяжении отборочного цикла к яемпионату Мира-2018, также расторг контакт с Федерацией Футбола Сербии — по соглашению сторон.
Таким образом, Сергей Гуренко сосредоточится на работе в минском клубе и будет руководить «Динамо» в ближайшем товарищеском матче «Арсенал» — «Динамо-Минск», который пройдет в Туле 11 ноября 2017 и стартует в 13.00.
При этом сборная Сербии 10 и 14 ноября проведет товарищеские матчи с командами Китая и Южной Кореи.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко расторг контракт с Федерацией Футбола Сербии.
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