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Гуренко расторг контракт с Федерацией футбола Сербии

08.11.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко расторг контракт с Федерацией Футбола Сербии.

В связи с увольнением Славолюба Муслина с поста главного тренера сборной Сербии по футболу, Сергей Гуренко, являвшийся помощником Муслина на протяжении отборочного цикла к яемпионату Мира-2018, также расторг контакт с Федерацией Футбола Сербии — по соглашению сторон.

Таким образом, Сергей Гуренко сосредоточится на работе в минском клубе и будет руководить «Динамо» в ближайшем товарищеском матче «Арсенал» — «Динамо-Минск», который пройдет в Туле 11 ноября 2017 и стартует в 13.00.

При этом сборная Сербии 10 и 14 ноября проведет товарищеские матчи с командами Китая и Южной Кореи.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко расторг контракт с Федерацией Футбола Сербии.

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