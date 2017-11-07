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UFC. Журналисты и букмекеры считают Орловского аутсайдером в бою с Альбини и ставят на быстрое поражение нокаутом

08.11.2017 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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11 ноября белорусский боец UFC Андрей Орловский проведет очередной бой. Соперником «Питбуля» станет бразилец Жуниор Альбини.

Журналисты и букмекеры считают, что Орловский будет аутсайдером. Автор официального сайта UFC Дэймон Мартин считает, что Альбини выиграет нокаутом в первом раунде.

«Орловский по-прежнему обладает быстрыми руками и хорошей защитой от тэйкдаунов. Он может совершить неожиданность, но Альбини достаточно одного четкого удара, чтобы закончить поединок», – пишет Мартин.

Букмекеры принимают ставки на победу Альбини – 1,363 (один из самых низких коэффициентов вечера), на победу Орловского – 3,42 (один из самых высоких коэффициентов вечера).

Напомним, Орловский проиграл пять последних боев в UFC. Всего на профессиональном уровне белорус провел 41 бой, выиграв 25 поединков и потерпев 15 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.

Альбини считается одним из самых перспективных проспектов в своей весовой категории. В UFC бразилец дебютировал в июле этого года, победив нокаутом американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 16 боев – 14 побед при двух поражениях.

 
 
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