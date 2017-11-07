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Diario Sport: Неймар симулировал травму, чтобы не ехать на матч с «Анжером»

08.11.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стало известно, по какой причине форвард «ПСЖ» Неймар на самом деле не поехал на игру с «Анжером» (5:0).

Как утверждает каталонское издание Diario Sport, бразильца разочаровал низкий уровень соперников по лиге 1 и состояние многих стадионов и условий на них. Поэтому он симулировал травму, чтобы не ехать в Анже. 

Неймар не впервые пропускает выездные матчи парижского клуба. Так, в сентябре перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов он не поехал с командой в Монпелье.

На тренировке сборной Бразилии Неймар работал в общей группе и занимался дольше всех, Конфедерация футбола Бразилии также ничего не сообщала о его травме.

Неймар недоволен Эмери. Тренеру пришлось сократить видеоразбор матчей из-за критики бразильца

 
 
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