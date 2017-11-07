«Советский спорт»: Слуцкий прилетал в Москву и встретился с Бабаевым

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий использовал перерыв на матчи сборных, чтобы слетать в Москву.

Как утверждает «Советский спорт», Слуцкий встретился в ресторане одной из гостиниц с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым. Вероятно, они вели переговоры.

«Халл» под руководством Слуцкого идет на 20-м месте в чемпионшипе.

В настоящее время армейский клуб возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко.