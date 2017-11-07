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«Советский спорт»: Слуцкий прилетал в Москву и встретился с Бабаевым
08.11.2017 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий использовал перерыв на матчи сборных, чтобы слетать в Москву.
Как утверждает «Советский спорт», Слуцкий встретился в ресторане одной из гостиниц с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым. Вероятно, они вели переговоры.
«Халл» под руководством Слуцкого идет на 20-м месте в чемпионшипе.
В настоящее время армейский клуб возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко.
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Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий использовал перерыв на матчи сборных, чтобы слетать в Москву.
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