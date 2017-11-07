|
На стадион «Динамо» закупят флагштоки общей стоимостью более 550 тыс долларов
08.11.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
На сайте госзакупок размещена заявка на покупку флагштоков на стадион «Динамо», на котором в настоящее время проходит реконструкция.
На стадион Динамо покупают 20 флагштоков в сумме на 550 тысяч долларов.
Высота флагштоков более 18 метров. Необходимое количество – 20 штук общей стоимостью 1100000BYN (более 550 тыс долларов).
Напомним, ранее сообщалось о том, что до конца года на реконструкцию стадиона «Динамо» будет направлено дополнительно 19 млн долларов. Ранее сообщалось, что готовность арены составляет около 70 процентов. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году.
Ранее сообщалось о том, что общая стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составит 200 млн долларов.
Сайт Icetrade.by – единый национальный информационный ресурс, предоставляющий сведения о потребностях и закупках предприятий и организаций Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте госзакупок размещена заявка на покупку флагштоков на стадион «Динамо», на котором в настоящее время проходит реконструкция.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии