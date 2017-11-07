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На стадион «Динамо» закупят флагштоки общей стоимостью более 550 тыс долларов

08.11.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На сайте госзакупок размещена заявка на покупку флагштоков на стадион «Динамо», на котором в настоящее время проходит реконструкция.

На стадион Динамо покупают 20 флагштоков в сумме на 550 тысяч долларов.

Высота флагштоков более 18 метров. Необходимое количество – 20 штук общей стоимостью 1100000BYN (более 550 тыс долларов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что до конца года на реконструкцию стадиона «Динамо» будет направлено дополнительно 19 млн долларов. Ранее сообщалось, что готовность арены составляет около 70 процентов. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

Ранее сообщалось о том, что общая стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составит 200 млн долларов.

Сайт Icetrade.by – единый национальный информационный ресурс, предоставляющий сведения о потребностях и закупках предприятий и организаций Республики Беларусь.

 

 
 
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На сайте госзакупок размещена заявка на покупку флагштоков на стадион «Динамо», на котором в настоящее время проходит реконструкция.

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