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Малерб покинул брестское «Динамо»
08.11.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французский голкипер брестского
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что в сезоне 2017 Малерб провел 29 матчей (21 в чемпионате, 6 в Кубке Беларуси и 2 в
Последний раз Малерб появлялся на поле 17 сентября в матче со
Ранее футболист попадал
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Французский голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб покинул команду.
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