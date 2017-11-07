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Малерб покинул брестское «Динамо»

08.11.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французский голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб покинул команду.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что в сезоне 2017 Малерб провел 29 матчей (21 в чемпионате, 6 в Кубке Беларуси и 2 в Лиге Европы) в составе брестчан из них 8 «сухих».

Последний раз Малерб появлялся на поле 17 сентября в матче со «Слуцком» (0:1). С тех пор вратарь не попадал в заявку.

Ранее футболист попадал под критику со стороны главного тренера «Динамо» Владимира Журавеля.

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Теги: Брест
 
 
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Французский голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб покинул команду.

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