Малерб покинул брестское «Динамо»

Французский голкипер брестского Жереми Малерб покинул команду.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что в сезоне 2017 Малерб провел 29 матчей (21 в чемпионате, 6 в Кубке Беларуси и 2 в ) в составе брестчан из них 8 «сухих».

Последний раз Малерб появлялся на поле 17 сентября в матче со (0:1). С тех пор вратарь не попадал в заявку.

Ранее футболист попадал под критику со стороны главного тренера «Динамо» Владимира Журавеля.

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